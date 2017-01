FOKUS: Berbagai Kenaikan Harga di Tahun Baru, Mimpi Apa Kita Semalam?

ENTAH mimpi apa masyarakat kita di akhir tahun sebelumnya. Di awal tahun baru 2017 ini, ‘ujug-ujug’ rakyat harus menanggung berbagai kenaikan harga atau tarif yang tentunya memberatkan dan belum berbanding lurus dengan daya beli masyarakat.

Yang pertama tentu saja kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) per 1 Januari 2017 lalu. Kenaikan TDL itu dikhususkan bagi rumah tangga golongan berdaya 900 VA. Sementara untuk yang 450 VA masih disubsidi pemerintah

Kenaikannya juga secara bertahap setiap dua bulan sekali. Per 1 Januari naik Rp605/kWh, per 1 Maret Rp1.034/kWh dan per 1 Mei Rp1.352/kWh.

Lalu ada pula kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, seperti jenis Pertamax, Dexlite, dan Pertalite, per 5 Januari 2017. Kenaikannya sebesar Rp300 dengan mendasarkan bahwa kenaikan itu dilakukan seiring dengan kondisi harga minyak dunia.

Memang tak banyak ‘wong cilik’ yang memakai BBM nonsubsidi di luar jenis premium ini. Tapi tetap saja sebagian besar masyarakat menengah bakal terbebani lagi. Toh lagi pula PT Pertamina sendiri kan mendorong masyarakat kita untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Yang tak kalah heboh, adalah kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan. Mulai dari penerbitan, perpanjangan, hingga pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), hingga Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), per 6 Januari 2017.

Masyarakat pun merasa terbebani. Apalagi sosialisasinya juga dianggap kurang kepada masyarakat. Rasa kaget dan resah pun bermunculan, sampai-sampai berbagai kantor Samsat penuh jelang 6 Januari.