Sandiaga Uno Tanam Mangrove dan Terumbu Karang di Kepulauan Seribu

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno melakukan penanaman terumbu karang dan penanaman mangrove bersama warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Sabtu (21/1/2017).

Sandiaga mengatakan, penanaman mangrove dan terumbu karang merupakan kegiatan positif, di mana ada kegiatan pariwisata berbasis pelestarian lingkungan.

"Kami menanam mangrove dan terumbu karang, ternyata saya baru tahu kalau mangrove itu bisa tumbuh 1 sentimeter kalau tidak ada penangkaran," ujar Sandiaga, di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Sandiaga melanjutkan, pihaknya saat ini butuh kebijakan yang berbasis kepada kearifan lokal dalam mengelola dan melestarikan wisata.

"Kami ingin Pemerintah DKI bisa mengelola dan melestarikan kearifan lokal," tuturnya.

Setelah melakukan penanaman mangrove dan terumbu karang, Sandiaga melanjutkan aktivitas dengan menjadi narasumber dalam pelatihan One Kecamatan One Center for Enterprenuership (OKE OCE) kepada warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.