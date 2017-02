DENPASAR - Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abulaziz Al Saud membawa berkah bagi pengusaha rental mobil. Bagaimana tidak, dalam agenda berliburnya di Pulau Dewata, rombongan telah menyewa mobil sebanyak 360 kendaraan mewah.

Hal tersebut diunggkapkan oleh Kepala Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies, I Ketut Ardana, di Denpasar, Sabtu (25/2/2017).

“Mereka telah menyewa mobil kepada anggota kami itu ada 360 kendaraan mewah. Jenis mobilnya Alpard dan Mercy. Untuk biayanya saya kurang tahu,” ungkapnya.

Selain itu, sebanyak 20 bus dan 45 truk pun turut disewa. Dia menjelaskan, bahwa kendaraan tersebut sudah tiba di Bali sejak 16 Februari. “Sudah, sudah datang semuanya. Bukan dari Bali lah, dari luar semua itu,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, bahwa 45 truk yang disewa tersebut untuk mengangkut barang-barang Raja Salman dan menteri-mentrinya serta pangeran.

“Untuk mobil Raja Arabnya, beliau membawa sendiri. Mobilnya anti peluru, dan itu juga sudah tiba di Bali,” ungkapnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya bahwa orang nomer satu ini akan berlibur di Bali selama lima hari yang dimulai sejak tanggal 4 hingga 9 Maret 2017. Saat ditanya akan kemana saja rute Raja Arab Saudi ini, Ketut Ardana mengaku belum mengetahuinya.

“Kami belum tahu agendanya beliau kemana saja,” pungkasnya.