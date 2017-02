RAJA Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud akan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 1 Maret 2017. Raja berusia 81 tahun itu membawa rombongan berjumlah 1.500 orang untuk melakukan kunjungan kenegaraan hingga 3 Maret di Ibu Kota Jakarta.

Setelah membahas profil singkat Raja Arab Saudi ketujuh itu beberapa waktu lalu, kali ini Okezone menyajikan lima fakta menarik tentang Raja Salman bin Abdulaziz, melansir dari Heavy, Selasa (28/2/2017):

1. Penerima Penghargaan Akademis dan Kemanusiaan

Raja Salman memang menempuh pendidikan di Sekolah Pangeran Arab Saudi di Riyadh. Ia juga memfokuskan diri pada bidang agama dan ilmu pengetahuan modern. Kendati demikian, ketertarikannya pada pengembangan ilmu pengetahuan membuahkan sejumlah penghargaan akademis. Ia juga dikenal sebagai seorang dermawan dan sering memberikan bantuan kemanusiaan.

“Sejak 1956, Pangeran Salman mengetuai beberapa komite kemanusiaan yang memberikan bantuan bagi bencana alam serta bencana buatan manusia. Untuk pengabdian itu, beliau dianugerahi banyak medali dan penghormatan, termasuk penghargaan dari Bahrain, Bosnia dan Herzegovina, Prancis, Maroko, Palestina, Filipina, Senegal, Amerika Serikat (AS), Yaman, dan medali kelas satu Raja Abdulaziz.

Dia juga menerima sejumlah gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademis, termasuk doktor honoris causa dari Islamic University of Madinah dan medali Kant dari Berlin-Bradenburg Academy of Sciences and Humanities sebagai apresiasi atas kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan,” demikian isi profilnya di situs resmi Kedutaan Besar Arab Saudi di AS.