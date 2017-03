JAKARTA – Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan memaksimalkan seluruh tenaga dan upaya dalam kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua yang dimulai hari ini, Selasa (7/3/2017).

Juru bicara Anies-Sandi, Andre Rosiade, akan memastikan seluruh tim sukses untuk terjun ke masyarakat menyampaikan program-program unggulan Anies-Sandi.

"Persiapan kita bagus ya. Kita akan memastikan ke masyarakat program-program unggulan kita bisa diketahui masyarakat," ujar Andre kepada Okezone, Selasa (7/3/2017).

Andre mencontohkan program-program unggulan yang terus akan dikenalkan ke masyarakat, antara lain One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE). Selain itu, program rumah tanpa uang muka (down payment/DP) 0% juga akan terus digalakkan ke masyarakat.

Dalam kampanye putaran kedua ini, timnya akan mengklarifikasi soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang banyak ditakutkan masyarakat hilang bila Anies-Sandi terpilih.

"Anis-Sandi kalau terpilih KJP akan dipertahankan. Makanya nanti ada namanya KJP Plus, lebih luas," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menegaskan, pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut akan blusukan ke lokasi-lokasi permukiman di Jakarta hingga hari terakhir kampanye pada 15 April 2017.

"Intinya Anies-Sandi akan blusukan ke seluruh titik yang ada di Jakarta. Jelas titik-titik perbedaan dengan Pak Ahok itu akan kita tonjolkan. Seluruhnya akan kita datangi," pungkasnya.