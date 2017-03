JAKARTA – Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno memastikan meski terjadi pergantian gubernur dan wakil gubernur suhu di Jakarta, investasi tetap akan berjalan dengan baik.

"Invest di Jakarta akan baik-baik saja proses transisi ganti gubernur juga akan baik-baik saja," tegas Sandi di Jalan Aditiawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengindikasikan akan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan dengan baik. Bahkan, jika dirasa kurang, pihaknya akan membantu masyarakat dengan program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE).

"Kebijakan-kebijakan yang bagus akan dilanjutkan yang dirasakan kurang akan ditambah OK OCE dan kebijakan yang membantu warga secara keseluruhan," ucapnya.

Sandi mengungkapkan, dalam pertemuan antara dirinya dengan para investor untuk menjawab keresahan para investor adanya perubahan suhu politik Pilkada DKI. Para investor juga merasakan diperlakukan kurang baik oleh rezim sebelumnya.

"Pemodal besar yang selama ini sudah berinvestasi di Jakarta dan di Indonesia melalui sektor real, pasar keuangan pasar modal, dan mereka menanyakan beberapa kebijakan yang selama ini dirasakan tidak berjalan dengan baik apa-apa yang dilanjutkan bagaimana juga keadaan kampanye posisi kampanye terakhir," tuturnya.

Oleh sebab itu, Sandi menekankan terhadap investor agar tidak menunggu waktu terlalu lama untuk investasi. Pasalnya, suhu investasi di Jakarta cukup aman dan tidak memiliki risiko besar.

"Ada beberapa minat untuk berinvestasi. Saya bilang jangan banyak tunggu setelah 19 April karena invest akan aman-aman saja," tutupnya.