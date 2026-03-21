Tersesat Ikuti Navigasi, Pemudik Terjun ke Jurang

TASIKMALAYA - Nasib nahas menimpa seorang pemudik bernama Matheo (21), warga Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Niat hati ingin memotong perjalanan saat mudik, ia justru tersesat hingga terperosok ke dalam jurang di kawasan pegunungan di Kecamatan Kadipaten, Kamis 19 Maret 2026 siang.

Peristiwa bermula saat korban mengendarai sepeda motor Honda Beat bernopol D 6502 VFP dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju Garut.

Setibanya di wilayah Kadipaten, korban berniat melanjutkan perjalanan melalui jalur alternatif. Ia mencoba mencari jalan pintas dengan mengikuti arahan aplikasi Google Maps menuju kawasan PGE Kadipaten.

Namun, jalur yang diarahkan justru melintasi kawasan pegunungan dengan medan terjal dan kondisi jalan yang tidak memadai. Akibat medan yang curam, korban kehilangan kendali. Matheo beserta sepeda motornya kemudian terjatuh dan terperosok ke dalam jurang di area perbatasan Tasikmalaya–Garut.