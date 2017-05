NEW YORK – Momen-momen saat pelaku menabrakkan mobilnya dalam insiden yang terjadi di Times Square, New York, Amerika Serikat (AS) terekam oleh kamera pengawas. Dalam video itu terlihat dengan jelas bagaimana insiden mengerikan itu terjadi.

Dilaporkan Mirror, Sabtu (20/5/2017), pelaku adalah veteran angkatan laut AS, Richard Rojas menabrakkan sedan berwarna marunnya ke arah para pejalan kaki di lokasi terkenal itu pada Jumat, 19 Mei. Akibatnya, seorang korban, Alyssa Elsman tewas dan 22 orang lainnya mengalami luka-luka, empat di antaranya kritis.

Video: Mirror

Usai menabrakkan mobilnya Rojas keluar dan berteriak-teriak. Dia dilaporkan mengalami paranoia dan berniat mati dibunuh polisi. Polisi mengatakan kasus ini tidak ada kaitannya dengan terorisme.