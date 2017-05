NEW JERSEY - Memiliki mobil mewah tentunya merupakan sesuatu yang membahagiakan. Seperti yang dirasakan oleh pria asal New Jersey, Amerika Serikat (AS), satu ini yang memiliki mobil keren jenis Land Rover. Pria yang tak disebutkan namanya ini kemudian memutuskan untuk mengabadikan momen keren bersama mobilnya ketika melewati sebuah pantai.

Pria tersebut tanpa ragu melajukan mobilnya tepat ke bibir pantai dengan percaya diri mengingat jenis mobilnya itu cocok untuk berpetualang di Island Beach State Park di New Jersey. Namun siapa sangka kemalangan tak dapat dihindari. Alam atau lautan memang tidak pernah bisa ditebak. Semua rencana indah yang direncanakan pria itu berakhir dengan kepanikan.

Sebagaimana diwartakan, Daily Mail, Minggu (21/5/2017), pria tersebut memarkir mobilnya terlalu dekat dengan bibir pantai. Roda mobil dengan cepat tenggelam di dalam pasir dan mobil pun tak bisa digerakkan sementara ombak besar berdatangan.

Sumber: Daily Mail

Pria muda yang kebingungan dan panik itu akhirnya menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Ketika polisi datang, si pemilik kendaraan itu tengah berusaha sekuat tenaga menahan mobilnya agar tidak terbawa ombak. Beruntung, air laut mulai surut sehingga mobil derek bisa dengan cepat menyelamatkan mobil si pemudia itu.

Seorang saksi menyebut jika si pemuda terus menerus berusaha menggali pasir dengan sekop di sekitar roda mobilnya selama menunggu bantuan datang. Video tersebut menjadi viral setelah diunggah ke media sosial Facebook.