Mau Mahir Fotografi dengan Smartphone? Coba Tips dan Trik dengan Advan G1 Pro

ADA idiom lama yang masih tetap berlaku dalam dunia fotografi hingga saat ini "the man behind the gun". Idiom ini secara sederhana memiliki arti orang di belakang kamera alias fotografer lebih penting dalam menghasilkan foto bagus dibandingkan dengan kamera atau peralatan.

Idiom ini bukan ingin menafikan kecanggihan kamera mahal nan canggih seperti DSLR (digital single lens reflex) maupun mirrorless. Namun memang tidak semua orang memiliki kamera tersebut untuk mulai belajar fotografi.

Kita tentunya bisa belajar dengan apa yang kita punya saat ini daripada memecahkan celengan untuk membeli peralatan mahal. Misalnya, belajar fotografi dengan smartphone. Nah, untuk Anda yang punya semangat 45 untuk belajar soal fotografi berikut ini ada sejumlah tips dan trik untuk Anda.

1. Pencahayaan

Pencahayaan merupakan unsur terpenting dalam menghasilkan foto yang indah. Tanpa cahaya yang cukup foto akan under exposure, alias terlihat suram hingga gelap. Sebaliknya, bila cahaya berlebih, foto akan over exposure sehingga obyek terlalu terang dan tidak menarik.

Cahaya yang alami lebih baik karena membuat foto tentunya lebih alami. Namun, bila membutuhkan LED flash smartphone, lebih baik hati-hati terutama untuk ruangan yang luas. Sebabnya, kemampuan LED Flash pada umumnya sangat pendek, tidak lebih dari 2 meter. Selain itu, cahaya LED Flash belum tentu menyinari obyek secara merata.

Uniknya, smartphone saat ini telah dilengkapi eksposur manual sehingga kita masih mengatur pencahayaan. Misalnya untuk membuat foto siluet.

2. Komposisi

Berikutnya yang perlu dipelajari adalah komposisi. Ada banyak tips untuk komposisi foto yang indah, misalnya dengan menggunakan garis dari obyek, yakni horizontal, vertikal, diagonal dan lengkung. Contoh sederhana garis komposisi adalah foto landscape pantai atau laut yang sering kita jumpai. Batas antara laut dan daratan itulah garis horizontal.

Agar foto tidak biasa saja, pergunakan background untuk memperkuat point of interest (POI). Selain itu pergunakan foreground untuk memberikan efek framing dan dimensi dari POI. Jangan lupa, hilangkan juga obyek yang tidak berkaitan, agar POI semakin kuat

3. Dekati obyek dan jangan gunakan digital zoom

Hanya sedikit smartphone yang memiliki lensa zoom, sisanya mengandalkan digital zoom. Sangat tidak disarankan untuk menggunakan digital zoom karena ketajaman foto akan berkurang. Lebih baik mengambil foto tanpa zoom, lalu lakukan croping untuk membuang obyek yang tidak penting.

Selain itu, memang disarankan lebih mendekat ke obyek foto daripada menggunakan digital zoom. Ingat idiom lama tentang foto yang bagus. “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough.”

4. Maksimalkan kamera smartphone

Sama dengan kamera profesional, sang fotografer smartphone juga diwajibkan untuk mengetahui semua fitur yang tersedia. Inilah salah satu kunci untuk dapat membuat foto bagus. Maksimalkan fitur kamera!

Salah satu contoh smartphone yang kaya fitur kamera dan fotografi kreatif adalah Advan G1 Pro. Smartphone anyar besutan produsen dalam negeri ini memiliki fitur blur, sehingga dengan satu sentuhan, kita bisa menghasilkan foto blur yang menakjubkan.

Selanjutnya, ada fitur High Dynamic Range (HDR) yang bisa diandalkan untuk momen dengan kontras cahaya yang tinggi. Dengan HDR, foto anda tidak akan lagi under exposure maupun over exposure. Kerennya lagi, berbagai filter juga disediakan oleh Advan G1 Pro sehingga kita tidak perlu lagi melakukan retouch.

Keunggulan dari Advan G1 Pro juga terdapat pada hardware kamera utama yang memiliki resolusi 13 megapixels yang dikombinasikan dengan smart chip Samsung 3L8. Sementara lensa G1 Pro menggunakan 5P Largan lens, sama seperti yang dimiliki iPhone. Lensa tersebut dilapisi AF coating yang membuat lensa lebih bersih agar dapat menghasilkan foto yang lebih tajam dan bersih.

Selanjutnya, kamera depan G1 Pro menggunakan smart chip 4H8 dengan resolusi 8 megapixels. Dengan chip kamera terbaru tersebut, foto yang dihasilkan lebih jernih dan natural. Kamera depan ini juga dilengkapi fitur beauty selfie. Jadi tak perlu repot-repot lagi edit foto supaya wajah kelihatan cantik atau ganteng.

Selain itu, ada fitur face cute/vancam, yang akan menambahkan hiasan seperti kelinci dan kucing pada foto selfie. Format video pada kamera depan juga dilengkapi fitur video beautify yang akan membuat kita lebih pede saat video call atau bikin live streaming video.

Nah, tidak lengkap bila tidak membahas jeroan Advan G1 Pro. Dari sektor dapur pacu gadget ini menggunakan prosesor quad core 1.3Ghz dalam chipset Mediatek MTK 8735, RAM 3 GB dan pengolah grafis Mali T720 MP. Dijamin, sistem operasi Android Marshmallow, berbagai aplikasi dan game bisa berjalan dengan lancar.

Berikutnya, layar G1 Pro menggunakan IPS display seluas 5 inchi setara Amoled dengan hasil NTSC mencapai 85 persen serta resolusi masimal adalah HD 720 x 1280 pixels. Selain itu, disertakan tampilan antarmuka IDOS (Indonesia Operating System) versi 6.1.

Lanjut soal konektivitas, G1 Pro memiliki jaringan 4G LTE, Wi-Fi , Bluetooth, GPS dan microUSB v2.0. Sementara untuk pasokan daya terdapat baterai 2.600 mAh yang sanggup menemani hunting foto secara optimal. Fasilitas memori internal 32 GB ditambah slot microSD hingga 128 GB pastinya cukup untuk menyimpan foto-foto beserta aplikasi serta data lainnya.

Nah, dengan segala keunggulan fotografi, hardware dan software, gadget ini ternyata memiliki kemampuan lebih dalam menjaga privasi data. Coba saja intip fitur Advan Secure yang berkolaborasi dengan sistem keamanan 360 Security. Lupakan deh smartphone yang suka nge-lag dan lemot bikin kesal. Advan Secure ini akan membuat smartphone aman dari virus dan malware, juga membersihkan file tak terpakai secara rutin. Memori ponsel tak akan sesak dan performa ponsel selalu prima pokoknya.

Berikutnya ada Privacy System, yang akan menjaga smartphone kita dari tangan jahil nan usil. Dengan software ini kita bisa membuat ruang rahasia dan mengaksesnya dari dial plate atau desktop icon sesuai setting yang dikehendaki. Yang membuat seru adalah orang lain tak akan bisa menemukan icon shortcut ruangan rahasia ini deretan aplikasi, sehingga tak akan ada yang tahu selain si pemilik.

Kemudian ada XLocker yang membuat smartphone hanya bisa dibuka dengan fingerprint atau scan wajah si pemilik. Fitur ini dinamai Face Unlock. Selain itu juga ada Selfie Intruder, yang bisa memotret wajah orang yang berniat membuka kunci smartphone kita.

Last but not least, Advan G1 Pro juga menyediakan Guest Mode. Berkat fitur ini, kita lebih tenang saat ponsel dipinjam atau berada di tangan orang lain karena ada dua ruang: Pemilik dan Tamu. Caranya? Gampang kok. Cukup geser ke setting Guest Mode dan tak ada orang yang bisa mengakses data kita di ruang Pemilik.

(dnb)