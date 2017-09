Subhanallah.. Ajaib, Pohon Kelapa di Mentawai Bercabang Dua

PADANG – Ajaib, biasanya kelapa hanya berbatang satu dan tidak bercabang dua. Terlebih tanaman tersebut berbatang tunggal. Namun, beda dengan kepala di Muara Simalegi, Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat.

Kelapa yang diunggah oleh pemiliki akun Facebook, Tono Tae pada Sabtu (2/7/2017) pukul 13.37 WIB kelapa ini bercabang dua.

Kelapa tersebut difoto pada 31 Agustus 2017 dalam akun itu bertuliskan, “It phenomenon happened in Muara Simalegi West Siberut Mentawai. It was Amazing (ini masih ada di Muara Simalegi). Addopted in August 31,2017,”.

Tono Tae yang dikonfirmasi Okezone ternyata bernama asli Rudi Hartono Taelagat. Ia seorang guru Bahasa Inggris di SMAN 1 Siberut Barat, dan menjepret foto tersebut saat berangkat ke Padang untuk urusan kerjanya di Dinas Pendidikan Sumatera Barat pada 31 Agustus 2017.

“Saat itu sambil menunggu keberangkatan dengan perahu, saya diajak oleh teman-teman melihat kepala bercabang dua itu, ternyata apa yang dikatakan benar, makanya saya foto itu kelapa itu,” tuturnya pada Okezone, Minggu (3/9/2017).

Anehnya kata Rudi, warga setempat sepertinya tidak mengetahui kejadian itu, tinggi pohon kelapa itu sekira 10 meter. Namun hanya satu cabang yang berbuah sementara cabangnya satu lagi hanya berbunga dan tidak bisa menghasilkan buah.

“Kelapa itu milik pak Dodi warga setempat posisinya di tepi pantai,” pungkasnya.(sym)

(ulu)