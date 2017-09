Bupati Batubara Diciduk KPK, Gubernur Sumut Siapkan Pengganti OK Arya Zulkarnain

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, akan menyiapkan pengganti OK Arya Zulkarnain sebagai pemimpin di Kabupaten Batubara. Pengganti OK Arya disiapkan karena untuk memastikan tidak ada kekosongan jabatan pimpinan daerah pasca terjaringnya OK Arya dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu 13 September 2017 kemarin.

Plt Sekda Provinsi Sumatera Utara Ibnu S. Hutomo menjelaskan, penunjukkan pengganti OK Arya, masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status tersangka dan penahanan OK Arya. Saat Gubernur sudah menerima surat resmi tentang status Bupati Batupara tersebut, Ibnu menyatakan akan menyiapkan penggantinya.

“Sampai hari ini kita belum terima surat resminya dari KPK. Kita tunggu lah. Kalau suratnya sudah ada langsung kita proses. Kita akan menunjuk Wakil Bupati, Harry Nugroho, untuk melanjutkan roda pemerintahan di sana,”sebut Plt Sekda Provinsi Sumatera Utara, Ibnu S.Hutomo Jumat (15/9/2017).

Ibnu menjelaskan, jika sudah resmi menggantikan OK Arya, Harry Nugroho akan menjabat hingga sisa masa jabatannnya habis di akhir tahun 2018. Kecuali jika Harry pada akhirnya memutuskan ikut pada kontestasi Pilkada Kabupaten Batubara yang akan dilaksanakan medio 2018 mendatang.

“Kalau nanti beliau ikut Pilkada, kita akan berhentikan sementara. Kita kemudian akan menunjuk Pejabat Bupati yang berasal dari pejabat di Pemprov Sumut,”jelasnya.

Oleh karena itu, kata Ibnu, masyarakat di Kabupaten Batubara tak perlu merasa resah. Karena tidak akan ada kekosongan jabatan di wilayah tersebut.

“Roda pemerintahan akan tetap berjalan. Seluruh kepala SKPD di Batubara kita harp juga dapat bekerja dengan baik sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.

Pemprov Sumut sendiri kata Ibnu, akan menyiapkan dukungan hukum kepada OK Arya. Dukungan diberikan melalui biro hukum Pemprov Sumut. “Nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita juga akan komunikasi dengan kuasa hukum dan keluarga beliau (OK Arya),” tandasnya.

