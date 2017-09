Seberapa Besar Ancaman Uji Rudal Korut terhadap Pesawat Sipil? Simak Analisisnya

KETIKA Korea Utara melesatkan rudal balistik melintasi Jepang pada Jumat (15/9), seberapa besar risiko senjata tersebut mengenai pesawat komersial yang dipadati warga sipil?



Pertanyaan itu dilontarkan khalayak dunia setelah Pyongyang beberapa kali menggelar uji coba rudal tanpa peringatan terlebih dulu.



Seorang penumpang di Bandara Osaka, Jepang, pada Jumat (15/9) merilis cuitan ini sesaat setelah pesawat mendarat.

Just landed in Osaka. There was an announcement of N.Korea's missile launch while on plane.