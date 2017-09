Simak! Babak Baru Seteru AS-Korut, dari Saling Ancam hingga Deklarasi Perang

SEOUL - Korea Utara (Korut) memperkuat pertahanan di wilayah pantai timur. Langkah ini diambil setelah Pyongyang mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendeklarasikan perang.



Korut juga mengancam menembak jatuh pesawat-pesawat pengebom AS yang melintas dekat Semenanjung Korea. Ketegangan meningkat setelah militer Korut melakukan uji coba nuklir yang keenam dan yang terkuat pada Minggu (3/9). Retorika saling mengancam antara Presiden Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un juga telah memasuki babak baru dalam beberapa hari terakhir.



Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Korut Ri Yong-ho, Tweet Trump yang menyatakan Ri dan Kim Jong-un tak akan lama lagi ada adalah bentuk ancaman. Ri menilai pernyataan Trump sebagai deklarasi perang dan Pyongyang berhak mengambil langkah untuk menghadapinya. Menlu Ri menyampaikan hal itu setelah pertemuan tahunan Sidang Umum Per-se-rikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, Senin (25/9).

“Seluruh dunia harus mengingat secara jelas bahwa pihak AS yang terlebih dulu menyatakan deklarasi perang terhadap negara kami,” ujar Menlu Ri dalam jumpa pers di New York, AS, seperti dikutip kantor berita Reuters.

Korut juga memiliki hak menentukan langkah antisipasi, termasuk menembak jatuh pesawat pengebom AS, bahkan jika pesawat tersebut tidak berada di wilayah perbatasan udara Korut.



“Pertanyaan siapa yang tak akan ada lebih lama akan segera terjawab,” ujar Ri.

Kantor berita Korea Selatan (Korsel) Yonhap melaporkan, Korut telah memperkuat pertahanan dengan mengerahkan pesawat-pesawat ke wilayah pantai timur. Tak hanya itu, Korut juga mengambil langkah lain setelah pesawat pengebom AS terbang dekat Semenanjung Korea pada akhir pekan lalu.

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyangkal tuduhan bahwa AS mendeklarasikan perang. Sanders menegaskan pernyataan itu tak berdasar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang menyatakan, peperangan di Semenanjung Korea tidak akan ada pemenangnya.



“Kami berharap bahwa para politisi AS dan Korut memiliki penilaian politik yang cukup untuk menyadari bahwa menempuh langkah militer tidak akan menjadi cara yang pantas untuk mengatasi masalah Semenanjung Korea, dan itu harus kesadaran mereka sendiri,” paparnya. Selain menyerukan dialog untuk menyelesaikan isu Korea, China juga mendukung sanksi PBB yang lebih keras terhadap Korut.

