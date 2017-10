JAKARTA - Dua orang tentara Amerika Serikat (AS) diduga mencoba menyusup lokasi acara Hari Ulang Tahun HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten.



Keduanya diduga menyusup pada Rabu 4 Oktober 2017 atau satu hari sebelum pelaksanaan HUT TNI. 



Berdasarkan informasi yang diperoleh SINDOnews, kedua warga negara AS berinisial ZM dan BM ditangkap karena diduga hendak melakukan penyusupan pada Rabu pukul 13.00 WIB. Kemudian kedua warga negara asing (WNA) itu diinterogasi oleh pihak TNI.



Keduanya diketahui datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival tanggal 15 September 2017 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka mengaku menginap di Hotel Ritz Carlton Jakarta.



Saat ditangkap, keduanya mengatakan sedang berjalan-jalan di Cilegon. Keduanya mengaku sebagai tentara AS.

Kepada keduanya, pihak TNI saat itu menyampaikan apabila tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian atau dokumen keimigrasian, kedua WNA itu akan dikembalikan ke kesatuannya yang sedang berada di Jakarta dan dikawal TNI sampai ke tempat tujuan.



Pihak TNI juga menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Amerika di Jakarta mengenai keberadaan dua WNA di Cilegon.



Saat dikonfirmasi mengenai peristiwa tersebut, Kepala Penerangan Kopassus Letkol Inf Joko Tri Hadimantoyo membenarkan.



"Benar diamankan oleh Koramil setempat," kata Joko, Jumat (6/10/2017).

(qlh)