JAKARTA - Per hari ini, Senin, 23 Oktober 2017, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan membuka rute ekspres dan rute lintas untuk menghindari kemacetan yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.

"Ada enam rute ekspres dan rute lintas yang dapat memangkas waktu tempuh perjalanan. Ini adalah solusi yang kami berikan supaya masyarakat bisa memanfaatkan waktu dengan lebih produktif," kata Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono di Jakarta.

Menurut dia, terdapat tiga rute ekspres dan tiga rute lintas yang akan dibuka. Tiga rute ekspres itu, antara lain PGC-Tanjung Priok (via tol), Tanjung Priok-PGC (via tol) dan Kampung Rambutan-Kampung Melayu (via tol). Sedangkan tiga rute lintas yang dibuka, antara lain Pulogadung-Harmoni (via Koridor 10 dan Koridor 4), Cililitan-Dukuh Atas (via Koridor 10 dan Koridor 4) dan Monas-Ragunan (via Koridor 13).

"Rute ekspress dan rute lintas itu untuk sementara hanya dioperasikan setiap hari pada jam-jam sibuk. Tapi kami juga terus melihat perkembangan dari implementasi rute-rute tersebut di lapangan," ujar Budi.

Untuk waktu operasional, dia menuturkan rute ekspres PGC-Tanjung Priok via tol tersedia pukul 06.00 hingga 10.00 WIB dan pukul 16.00 hingga 20.00 WIB, rute ekspres Tanjung Priok-PGC via tol pukul 06.00 hingga 09.00 WIB dan rute ekspres Kampung Rambutan-Kampung Melayu via tol mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB.

Sementara itu, dia menuturkan rute lintas Monas-Ragunan akan melalui koridor 1 langsung ke koridor 13 dengan waktu operasi mulai pukul 15.00 hingga 21.00 WIB. Rute tersebut dibuat untuk menghindari titik macet parah di Simpang Kuningan dan Mampang akibat proyek pembangunan terowongan di Mampang-Kuningan.

Lalu, bagi warga di sekitar Tanjung Priok yang ingin menuju Sudirman-Thamrin, Jatinegara, Semanggi dan Kuningan dapat memanfaatkan rute ekspres Pulogadung-Harmoni melalui Koridor 2, Koridor 4, Koridor 10, Koridor 5 dan Koridor 2 yang tersedia pada pukul 06.00 hingga 10.00 WIB dan pukul 16.00 hingga 20.00 WIB. Rute tersebut merupakan solusi untuk menghindari kemacetan di kawasan Senen akibat pembangunan terowongan.

Kemudian, rute lintas Cililitan-Dukuh Atas melalui koridor 10 dan Koridor 4 yang beroperasi mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB. Rute itu dibuka untuk menghindari kemacetan parah akibat proyek pembangunan jalan layang Pancoran. Sehingga, warga di sekitar Cililitan yang ingin menuju Semanggi, Kuningan dan Grogol bisa tiba di tempat tujuan lebih cepat.

"Rute ekspress dan rute lintas Transjakarta itu melengkapi inovasi rute yang sudah kami buka sebelumnya, yaitu rute Rawa Buaya-Harmoni, Rawamangun-Sudirman dan Kuningan-Pulogadung yang dapat ditempuh dalam kurun waktu 35 menit," ungkap Budi.

(ydp)

(amr)