DARI berbagai jenis kendaraan keluarga di Indonesia, MPV memang tergolong jenis yang memiliki banyak peminat. Tak heran jika pertumbuhan kategori kendaraan yang satu ini di Indonesia cukup agresif.

Salah satu produsen mobil, Toyota, ternyata juga menyumbang pertumbuhan segmen MPV maupun pasar otomotif nasional secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Kontribusi yang dicapai Toyota memang bisa dikatakan cukup membanggakan berkat kepercayaan konsumen setianya.

“Kami bersyukur, di tengah persaingan yang semakin ketat, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keunggulan dan kehandalan MPV Toyota tetap meningkat, sehingga Toyota bisa terus berkontribusi terhadap perkembangan pasar dan industri otomotif nasional,” kata Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, ICE, BSD, Tangerang, Agustus 2017.

“Sebagai apresiasi kepada pelanggan, kami akan terus menghadirkan Beyond Product yang baru maupun melakukan penyegaran seperti dengan menghadirkan All New Voxy,” kata Soerjo.

Desain lebih Segar dengan Karakter Sporty, Stylish, dan Elegant

Toyota All New Voxy dihadirkan dengan desian yang lebih segar dibanding pendahulunya. “Dengan desain yang lebih sporty dan menawan, All New Voxy diharapkan mampu mengikuti kinerja pendahulunya di segmen premium Alphard sebagai market leader MPV premium terlaris di Indonesia,” kata Henry Tanoto, Vice President Director PT Toyota-Astra Motor.

All New Voxy hadir dengan desain eksterior yang Sporty and Stylish dengan tarikan garis dan permainan layer yang memancarkan aura sporty dan luxury pada penampilannya dan menjadi ciri khas mobil ini sebagai kendaraan High MPV. Konsep Cutting Edge pada bagian depan, menonjolkan karakter All New Voxy yang modern dan canggih.

Sentuhan elegan dan dinamis, terlihat pada desain Engine Hood sampai ke bagian bawah grille. Dipadu dengan desain Majestic Square pada lampu depan (head lamp), membuat tampilan All New Voxy terlihat mempesona dan harmoni. Mobil ini juga dilengkapi LED Clearance Lamp yang terpisah dengan lampu utama, serta Foglamp yang juga menggunakan teknologi LED seperti pada Alphard dan Vellfire.

Dari sisi samping, tampilan eksterior All New Voxy juga sangat menarik. Dalam tema Awe-Inspring Belt-Line, karakter garis window grafik All New Voxy mencuatkan garis yang sangat dinamis mengalir dari depan ke belakang sehingga semakin memperkuat karakter elegannya. All New Voxy juga menggunakan 16-inch Alloy Wheel dengan two-tone yang menggabungkan aksen inovasi dan kemewahan. Bagian samping All New Voxy juga dilengkapi Elegant Aero Package yang kian memperkuat karakter elegan dan sporty kendaraan 7 seater ini.

Secara dimensi, All New Voxy tampil dengan panjang 4.710 mm, lebar 1.735 mm, dan tinggi 1.835 mm. Wheelbase 2.850 mm dan ground clearance 165 mm. Dimensi yang luas dan konsep desain interior yang mewah membuat suasana premium mobil ini memberi ruang desain interior yang lebih mewah.

Perpaduan desain, material, dan permainan warna serta advance technology pada feature pendukung menjadikan interior All New Voxy sangat mewah. Desain multiple layer pada dashboard dan rancangannya yang ergonomis, membuat tampilannya memberi aura modern dan user friendly. Ruang kabin yang luas juga membuat mobil ini mempunyai tempat penyimpanan yang banyak sehingga kabinnya menjadi fungsional.

Bangku penumpang didesain dengan model captain seat berbahan kulit, tidak hanya menambah kenyamanan interior All New Voxy, tapi juga menambah kemegahannya. Mobil ini juga dilengkapi Twin Moon Roof, Cruise Control, Sun Shade serta Front and Rear Auto AC dan Eco Mode.

All New Voxy hadir dengan fitur keselamatan terbaik di kelasnya, karena mobil ini telah dilengkapi 7 Airbags, Emergency Brake Signal (EBS), Vehicle Stability Control (VSC) serta Hill Start Assit (HSA).

Dibekali engine 3ZR-FAE dengan kapasitas 2.000 cc, mesin yang disandang All New Voxy mampu menghasilkan power maximum 152/6.100 dan torque 19,7/3.800. Perpaduan engine dengan desain yang aerodinamis dan sporty membuat All New Voxy dapat bergerak lebih lincah. Dari sisi efisiensi, engine All New Voxy menjanjikan yang terbaik di kelasnya.

Kehadiran All New Voxy sebagai kendaraan di segmen High MPV ini membuat pilihan kendaraan keluarga untuk pelanggan Toyota semakin beragam. Selain untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada pelanggan, kehadiran All New Voxy diharapkan semakin mengokohkan posisi Toyota sebagai brand yang selalu hadir dengan produk terbaik terbaik bagi keluarga Indonesia.

(fmi)