NEW YORK - Pada Selasa 31 Oktober menjadi hari yang abu-abu bagi masyarakat New York akibat serangan teroris. Seorang pria berusia 29 tahun yang mengemudikan truk pikap putih dengan kecepatan tinggi menabrak para pejalan kaki serta pengendara sepeda di jalur sepeda di sepanjang Sungai Hudson. Pelaku berhasil dilumpuhkan dan ditahan oleh polisi setelah menerima tembakan di perutnya.

Atas insiden tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan dukacitanya. Orang nomor satu di AS itu menyampaikan rasa dukanya tersebut lewat akun Twitter pribadinya.

“Pikiran, belasungkawa, dan doa dari saya untuk para korban dan keluarga serangan teror New York. Tuhan dan negaramu bersamamu!” tulis Presiden Trump, menurut laporan yang diterima Okezone, Rabu (1/11/2017).

My thoughts, condolences and prayers to the victims and families of the New York City terrorist attack. God and your country are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017