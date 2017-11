JAKARTA - Kinerja pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla kian mendapat respons positif dari maayarakat. Kali ini generasi milenial yang tergabung dalam usia 17-29 tahun dan non milenial di atas 30 tahun merasa puas dengan kerja pemerintah yang telah berjalan selama lebih kurang tiga tahun tersebut.

Hal itu ditunjukkan dari hasil survei Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang dilakukan di 34 provinsi. Dimana 75,3 % persen kaum milenial dan 77,8 % non milenial meyakini pemerintah sekarang bakal lebih baik dan menggagas program perbaikan kesejahteraan masyarakat.

"Tingkat optimisme terhadap kemampuan pemerintah masih cukup tinggi," kata peneliti CSIS Yose Rizal dalam pemaparan hasil survei 'Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Ekonomi, Sosial dan Politik Generasi Milenial' Di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).

(Baca Juga: Mantap! Survei CSIS, Partai Perindo Masuk Lima Besar di Kalangan Pemilih Milenial)

Ia menerangkan, pihaknya sengaja lakukan survei terhadap generasi milenial, karena ia melihat belum ada satu lembaga survei yang menyasar ke kelompok tersebut.

"Selalu ada yang menarik melihat generasi milenial karena ada perbedaan pandangan yang besar dari generasi-generasi sebelumnya," imbuh Yose.

Sekedar informasi, dalam survei juga terungkap bahwa tingkat kebahagiaan generasi milenial lebih tinggi sebesar 91,2 persen dibanding dengan tingkat kebahagiaan generasi non milenial sebesar 89,3 persen.

Survei ini dilakukan sebanyak dua kali dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Survei dilakukan pada periode 23 hingga 30 Agustus 2017 dengan mewawancarai 1.000 responden di 34 provinsi.

Margin of error survei ini sebesar +/- 4 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan quality control-nya 20 persen sampel melalui spotcheck dan 50 persen diverifikasi via telepon.

(kha)