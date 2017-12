LONDON - Sekelompok pemuda Muslim di Inggris panen pujian setelah menyediakan layanan taksi gratis untuk para manula selama perayaan Natal. Para pemuda tersebut diketahui tergabung dalam Asosiasi Pemuda Muslim Ahmadiyah (AMYA).

Para anggota AMYA diketahui mengantarkan sekira 100 lansia pensiunan dari seluruh Huddersfield. Para lansia itu, mereka antarkan ke balai kota yang dijadikan lokasi untuk merayakan Natal bersama. Mereka memang diketahui dijadwalkan makan siang bersama di sana.

Tak hanya itu saja, para pemuda AMYA juga menyediakan mobil van khusus untuk para lansia yang tak lagi bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Para relawan Muslim itu juga kemudian membagikan hadiah kepada para orangtua dan mengantarkan mereka kembali ke rumah.

Sebagaimana dilansir dari Independent, Jumat (28/12/2017), para relawan mengaku melakukan hal tersebut sebagai bentuk tindakan amal.

"Merupakan suatu kehormatan untuk membantu dan membawa senyum ke wajah banyak orang. Kami merasa seperti keluarga dengan orang-orang yang kami bantu dan itulah yang juga mereka rasakan untuk kami. Islam mendorong kita untuk membantu meringankan penderitaan dan memberi rasa hormat kepada para orangtua," ujar seorang relawan, Nadem Ahmed.

“People may wonder why we take time out to help, but we enjoy doing the voluntary work".#Huddersfield: Young Ahmadi Muslim volunteers drove 100 elderly people to a lunch on #ChristmasDay | Ahmadiyya Muslim Community UK | #LoveForAllHatredForNone https://t.co/37pgu6ljKM pic.twitter.com/cRTK1eNe7h— Ahmadiyya UK (@AhmadiyyaUK) December 26, 2017