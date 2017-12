YOGYAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mantan Wakil Presiden Boediono menjadi saksi akad nikah putri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Annisa Firdia Hanum dengan Rino Febrian yang diselenggarakan di Jogja Expo Center, Jumat (29/12/2017).

Sedangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir bertindak sebagai khotib nikah, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membacakan doa nikah.

Prosesi akad nikah kedua mempelai yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB tampak dihadiri sejumlah anggota Kabinet Kerja seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Selain itu, hadir sejumlah tokoh seperti Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono.

Sedangkan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir pada acara resepsi pernikahan putri Mensesneg di tempat yang sama pada Sabtu 30 Desember 2017.

Ninis dan Rino sama-sama menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ninis adalah lulusan S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan mengambil "double degree" di Prancis (ESCEM Poitiers). Sedangkan Rino lulusan S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM.

Saat ini mereka berdua sedang menjalani kuliah S2 di Perth, Australia namun berbeda kampus. Ninis di University of Western Australia mengambil jurusan di Master of Commerce dan Rino di Curtin University mengambil jurusan Master of Media Practice.

