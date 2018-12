View this post on Instagram

12:30 Crane Jatuh di Jl. Kemayoran Gempol Jakpus, menyebabkan 3orang terluka, saat ini sudah dalam proses evakuasi. - Untuk info terkini di Jakarta..? . Follow @jakarta_terkini Follow @jakarta_terkini Follow @jakarta_terkini nanti di follow back🙏 . Jakarta terkini, dekat dengan Jakarta! . Info dari: @fauziaditya24 . #jakartaterkini #jakartainfo #infojakarta #jktinfo #jakarta