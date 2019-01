View this post on Instagram

Vanessa Angel ditangkap anggota Subdit Ditreskrimsus Polda Jatim di hotel, Surabaya, Sabtu (5/1/2019) sekira pukul 12.30 WIB. . Terkuak kabar bila pemesan "jasa" esek-esek untuk l adalah seorang pengusaha. Namun polisi enggan mengungkap pengusaha yang dimaksud. . "Ia pengusaha (yang memesan)," terang Kasubdit Syber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Harisandi, pada Okezone Sabtu (5/1/2019) malam. . Tak tanggung-tanggung, harga untuk membooking Vanessa Angel disebut mencapai Rp80 Juta untuk sekali kencan. Selain itu, Vanessa juga diketahui "bermain" di hotel berbintang yang terbilang mewah. . Polisi juga mengamankan artis perempuan berinisial AS. Ia termasuk perempuan yang telah dipesan. . "Kedua artis masih dimintai keterangan mengenai prostitusi online," ujar Harisandi. . Hingga berita ini diturunkan, belum jelas secara pasti siapa pengusaha yang memesan Vanessa Angel dan rela merogoh kocek besar untuk bisnis esek-esek selebriti.