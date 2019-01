DEPOK - Mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjadi terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan resmi menghirup udara bebas hanya dalam hitungan jam ke depan. Ia segera meninggalkan Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat untuk kembali ke tengah masyarakat pada Kamis (24/1/2019).

Berdasarkan pantauan Okezone di sekitaran Mako Brimob pagi ini, para simpatisan Ahok yang biasa dipanggil Ahoker secara bergelombang mulai menyambangi Mako Brimob. Di antaranya kakak-beradik asal Medan, Sumatera Utara yaitu Valentine, Karina dan Dewi Sembiring.

Ketiganya sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada sang idola dengan membentangkan spanduk berukukuran 2x1 meter bertuliskan "Tidak Ada Pejuang Yang Tidak Terluka, Welcome In Paradise Ahok White Love Wonder Nande".

"(Kami) memeberikan dukungan. Kita kan tau pak Ahok memberikan pengabdian kepada negara, Ahok orang baik bahwa kebaikan akan membawa kebaikan," ujar Valentine Sembiring di depan Mako Brimob.

Para ibu rumah tangga yang merelakan waktunya datang dari Cengkareng Jakarta Barat ini mengaku berniat menjemput Ahok murni dari lubuk hatinya. Ketiganya akan tetap menjemput meski Ahok sebelumnya melarang pendukungnya untuk datang dengan alasan ketertiban dan menganggu pengguna jalan.

"Ini panggilan hati kami, datang murni dari hati. Kami ingin menjemput Pak Ahok. Kami sudah biasa bertemu dulu di rumah pemenangan," kata Valentine menandaskan.

(put)