SAO PAULO - Bendungan pembuangan milik perusahaan pertambangan Vale SA jebol pada Jumat, 25 Januari 2019 mengirim semburan limbah tambang yang menghantam Kota Brumadinho, Brasil yang terletak di dekatnya.

Laporan Reuters menyebutkan jumlah korban tewas diperkirakan lebih dari 300 orang.

Momen ketika semburan limbah terekam video pengawas atau CCTV. Rekaman memperliahtkan dua sisi yang berbeda. Namun berasal dari kamera dari sudut ketinggian.

Terlihat dalam rekaman itu semburan limbah bergerak sangat cepat.

Jasad korban yang sudah ditemukan 121 jiwa, sedangkan 226 masih hilang.

Pihak berwenang telah menahan dua insinyur Vale SA yang bertugas dan menandatangani keamanan dan keselamatan bendungan.

Vale SA telah menyampaikan permintaan maaf dan akan membayar ganti rugi kepada keluarga korban, namun sejauh ini reaksi kemarahan atas insiden itu masih terlihat di antara warga Brasil.

Terrifying moment of dam collapse in #Brazil caught on camera https://t.co/srMaWP2GdG pic.twitter.com/LzUWYy8RSs— CGTN (@CGTNOfficial) 3 Februari 2019