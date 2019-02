BANGLADESH - Seorang pria yang membajak pesawat di Bangladesh hanya membawa pistol mainan dan menggertak akan meledakkan pesawat rute Bangladesh-Dubai, kata polisi.

Mengutip Al Jazeera, Senin (25/2/2019) tersangka mencoba memasuki kokpit pesawat maskapai Biman Bangladesh Airlines yang dikelola pemerintah. Ia terlihat membawa senjata dan mengancam akan meledakkan pesawat.

"Pistol yang dibawa tersangka adalah pistol mainan dan dia tidak memabwa bom yang menempel di tubuhnya," kata Kusum Dewan, pejabat kepolisian kota Chittagong, kepada berita Reuters.

"Dia tampaknya memiliki gangguan kejiawaan. Kami dapat informasi dia memiliki masalah pribadi dengan istrinya, dan menuntut untuk berbicara dengan perdana menteri, tetapi kami masih menyelidiki. Kami tidak ingin menyimpulkannya sekarang," lanjut dia.

Kronologi bermula saat seorang kru melihat tingkah laku seorang pria yang mencurigakan setelah pesawat lepas landas dari bandara. Menindaklanjuti laporan itu, pesawat melakukan pendaratan darurat di Bandara Chittagong.

Bangladesh: Tense situation as police surround a plane at Chattogram airport after it was reported to be hijacked. The Dubai bound Biman plane is identified as flight BG147. pic.twitter.com/BtessHtKyZ— Sidhant Sibal (@sidhant) 24 Februari 2019