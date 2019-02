View this post on Instagram

Sebuah persahabatan tidak mengenal batas ruang dan waktu. SBY dan Bapak Xanana Gusmao mempunyai sejarah persahabatan yang cukup panjang, unik dan menarik. Kemarin beliau datang menjenguk saya di NUH, mendoakan untuk kesembuhan saya. Bapak Xanana menunjukkan keakrabannya kepada SBY dan AHY dengan cara yang unik. Pak Xanana memukul-mukul dada AHY bagaikan putranya sendiri. 😀😀 Terima kasih Bapak Xanana.

A post shared by Ani Yudhoyono (@aniyudhoyono) on Feb 24, 2019 at 7:27pm PST