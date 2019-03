View this post on Instagram

Hari gini masih aja bikin dan nyebarin Hoax! Helloooww! . Pemilu itu ajang adu gagasan. PKS sudah luncurkan 4 program janji kampanye. Tapi ternyata ada yang tidak siap berkompetisi dengan gagasan. . . #pks #ayolebihbaik #17April2019PilihPKS #pemilu