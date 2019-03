VANCOUVER – Bocah laki-laki berumur delapan tahun berhasil diselamatkan oleh sekelompok remaja saat hampir terjatuh dari kereta ski di resort ski di Vancouver, Kanada.

Menurut CNN via New York Post (NYP), Selasa (5/3/2019), bocah 8 tahun itu tergelincir dan berhasil berpegangan pada kursi kereta gantung. Sedangkan ayahnya terus memegang tangan anaknya.

Ketinggian saat itu sekira 7 meter. Peristiwa itu terjadi di Gunung Grouse

Salah satu remaja, James Macdonald (14), merasa bocah itu tidak mampu bergelantungan lebih lama. Jadi dia meminta seorang pria di dekatnya untuk membawa jaring untuk menangkap bocah itu kalau-kalau dia jatuh.

"Dia mulai memukul-mukul dan sangat panik," kata Macdonald kepada CNN.

Macdonald mengatakan bahwa teman-temannya, Gabriel Neilson dan Josh Ravensbergen yang berusia 12 tahun, baru saja selesai bermain ski menuruni gunung ketika mereka mulai menawarkan bantuan bersama dengan seorang pria dan seorang wanita di daerah tersebut.

Neilson berusaha menenangkan bocah itu, sementara Ravensbergen mengatakan kepada CNN bahwa ia melepaskan beberapa bantalan dari sebuah tiang dan memasukkannya ke dalam jaring untuk menopangnya.

CNN melaporkan saat jaring sudah berada di bawah si bocah, Neilson menyarankan bocah itu untuk melepaskan pegangannya. Dia kemudian memberi tahu sang ayah untuk melepaskan tangan anaknya.

Sang ayah melepaskan anaknya dan bocah itu jatuh dengan selamat. Kelompok yang terdiri dari 10 orang yang memegang jaring bersorak keras setelah menyelamatkan bocah itu.

Sebagai hadiah, para remaja yang berhasil menyelamatkan si bocah diberikan izin bemain ski gratis oleh pengelola resort ski.

