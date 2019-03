View this post on Instagram

Saya tidak pernah bcr ini... Tribun bs jd jg adalah korban. Padahal bs jd ga pernah nulis begini. Hati2 dg adu domba. Di 01 jaga akhlak. Di 02 jaga akhlak. Bareng2, jaga akhlak. Bcr nya progrsm. Adu program.