Putri mantan Presiden Uzbekistan, Islam Karimov dikirim ke penjara karena diduga melanggar ketentuan tahanan rumah lima tahun.

Mengutip BBC, Rabu (6/3/201) Gulnara Karimova berulang kali menelepon, menggunakan internet dan meninggalkan apartemennya. Padahal itu salah satu aturan yang tidak boleh dilanggar ketika dirinya menjadi tahanan rumah.

Pada 2017 Karimova dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas kasus penipuan dan pencucian uang tetapi telah diringankan tahun lalu menjadi tahanan rumah.

Karimova pernah menjadi diplomat dan penyanyi pop. Ia diperkirakan akan menggantikan ayahnya. Karimova tinggal di apartemen bersama putrinya di ibukota Uzbekistan, Tashkent.

Pengacaranya asal Swiss, Gregoire Mangeat, mengatakan di Twitter bahwa kliennya dipindahkan secara paksa dari apartemen pada Selasa sore dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui.

"Kami, membela, mencela prosedur yang sewenang-wenang ini," kata Mangeat.

Gambar diposting di Instagram Stories oleh putri Karimova menunjukkan seorang perempuan dengan jubah baju dan sandal merah muda diseret keluar dari apartemen oleh dua pria.

Mangeat juga memposting foto itu secara online, mengatakan bahwa kliennya telah dibawa ke tempat yang tidak dikenal.

Pada Selasa, pengadilan Tashkent memutuskan bahwa Karimova harus menjalani sisa masa hukumannya di penjara, kata jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan.

Mereka menuduh bahwa Karimova telah menggunakan internet meninggalkan apartemennya dan gagal membayar ganti rugi kepada negara.

Karimova pernah menjadi tokoh terkemuka dalam politik Uzbek yang memegang jabatan duta besar untuk Spanyol dan perwakilan permanen untuk PBB di Jenewa, dan diperkirakan akan menggantikan ayahnya, Islam Karimov, sebagai presiden.

#Karimova (1/3) Today, at around 2 p.m., Gulnara Karimova was forcibly removed from the apartment in which she was held in Tashkent. ⁦@bbcuzbek⁩ ⁦@ReutersUK⁩ pic.twitter.com/nay0xjRA1W— Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 5 Maret 2019