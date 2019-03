JAKARTA - Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menjenguk sang ibunda Kristiani Herrawati (Ibu Ani) yang masih mendapat perawatan intensif di Singapura lantaran penyakit kanker darah yang dideritanya.

"Alhamdulillah, akhirnya saya bisa menjenguk Ibu Ani lagi. Senang sekali rasanya mengetahui bahwa Ibu Ani terus optimistis, serta tetap bersemangat untuk melawan dan mengalahkan kanker darah yang dideritanya," tulis Agus dalam akun instagramnya, Sabtu (9/3/2019).

Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada seluruh kerabat yang terus mendoakan Ibu Ani.

"Terima kasih kepada para sahabat dan seluruh masyarakat yang terus mendoakan agar Ibu Ani diberikan Allah SWT kekuatan, kesabaran, dan pada akhirnya kesembuhan," kata Agus.

Dirinya juga memberikan semangat pada sang ibu yang karib disapa "memo" untuk tetap semangat dalam kondisi yang tengah dihadapi saat ini.

"Keep fighting Memo @aniyudhoyono... Stay positive dan stay strong. Never, ever, ever, give up!," ujar AHY.

