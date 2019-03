JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali memposting vlognya di YouTube melalui channel 'Panggil Saya BTP'. Kali ini, dia tampil besama rekan-rekannya di dalam penjara dalam sebuah band yang dinamakan "Band Teman Penjara".

Banyak tawa yang dilontarkan Ahok dalam video tersebut. Di mana Ahok yang mengaku disebut banyak orang tidak mengerti nada, sangat bangga lantaran sekarang dirinya bisa bernyanyi.

Padahal, Ahok mengaku dulu ketika ingin gabung di paduan suara gereja dirinya mendapat larangan keras dari jemaat karena suaranya bikin kacau.

"Saya di gereja mau nyanyi paduan suara saja enggak boleh karena bikin kacau yang lain. Kalau saya nyanyi kenceng dikit, semua orang nengok ke belakang," kata Ahok dalam video yang diliha Okezone, Sabtu (9/3/2019).

"Makanya selama ini saya di gereja itu lip sync. Gue takut pendetanya marah sama gua," sambungnya sembari tertawa geli.

Pun ketika dia masih muda, bersama teman sebaya karaoke bersama. Ahok ikut bayar patungan tapi dilarang nyanyi oleh rekan-rekannya. "Gua enggak boleh nyanyi, bikin kacau katanya. lama-lama enggak mau gue ikut, rugi gua," kata Ahok.

Lalu, di dalam penjara dia latihan nyanyi bersama polisi yang berjaga di Rutan Mako Brimob. "Setiap Jumat dengerin nyanyi mulu nih tetangga. Saya tidak ikut campur lah. Sampai akhirnya habis ulang tahun, awal Juli, mereka ngajak," tutur Ahok.

Setelah berusaha keras, akhirnya Ahok dinyatakan "lulus" bisa bernyanyi oleh sang guru, yang tak lain para polisi. Dia pun memberanikan diri untuk bernyanyi di gereja.

"Terus gua tes nyanyi kenceng di gereja, enggak ada yang nengok ke belakang, berarti gue udah agak bener nih. Ternayta bukan deftones. Dulu latihan satu lagu tiga jam enggak beres-beres," ujarnya.

Atas segala pengalamannya di bidang tarik suara itu, Ahok bilang bahwa kegagalan bukan karena seseorang itu bodoh. Tapi masalahnya, banyak yang lebih pintar.

"Itu saja masalahnya, jadi saya enggak jadi penyanyi hebat kenapa? Karena mereka hebat semua, anak muda zaman saya. Terus kenapa saya jadi vokalis tunggal sekarang? Karena enggak ada lagi pilihan di tahanan," kata Ahok yang mengundang tawa rekan-rekannya.

"Jadi sebetulnya, enggak ada orang bodoh di dunia, masalahnya teman lain itu lebih hebat dari kamu. Makanya carikan tempat lain supaya kamu lebih hebat," kata Ahok.

Dalam video berdurasi 22 menit 50 detik itu, Ahok bersama putra sulungnya, Nicholas Sean, menyanyikan dua lagu, "Better Man" milik Robbie William juga "When You Tell Me That You Love Me" yang dipopulerkan DIana Ross.

