WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan segera menarik semua personel diplomatiknya yang masih berada di Venezuela karena situasi yang bertambah buruk. Departemen Luar Negeri menyebut keberadaan para staf diplomatiknya di kedutaan sebagai sebuah kendala bagi kebijakan Washington.

Diwartakan RT, Selasa (12/3/2019), keputusan untuk menarik staf diplomatik yang tersisa itu diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada Senin. Sebagian besar staf diplomatik AS yang bertugas di Caracas telah ditarik pulang pada Januari menyusul pernyataan dukungan AS terhadap pemimpin oposisi, Juan Guaido.

Pada Senin, Maduro mengatakan bahwa otoritas Venezuela telah menangkap dua penyabot atas tuduhan merusak sistem komunikasi di bendungan Guri, yang menyuplai sebagian besar listrik di negara itu. Dia menyalahkan AS atas sabotase tersebut dan menyebutnya sebagai "kudeta kriminal listrik" yang merupakan sebuah "pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia."

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019