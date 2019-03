JAKARTA – Chairwoman MNC Group Liliana Tanaja Tanoesoedibjo merayakan hari jadinya. Seluruh keluarga, kerabat, dan sahabat berkumpul untuk merayakannya.

"Saya bersyukur atas umur yang sudah ditambahkan kepada saya dan di usia ke-52 ini adalah kesempatan bagi saya untuk lebih produktif dan melakukan semua hal lebih baik lagi," kata Liliana di Perayaan Ulang Tahun Ke-52 Liliana di Jakarta, Jumat 15 Maret 2019.

Hari-hari ke depan, lanjutnya, akan dijalankan dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. "Menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya, istri yang baik bagi suami saya, dan pribadi yang baik bagi orang sekeliling kita," tutur Liliana.

Di malam spesial itu, Liliana tampil anggun dengan midi dress warna biru metalik, model lengan 7/8 beraksen tulle warna hitam dan kian elegan dengan kalung, gelang, serta anting berlian yang menawan.

Adapun Hary Tanoesoedibjo tampil sangat gagah bergaya dandy, memilih setelan tuxedo warna hitam polos lengkap dengan bow tie warna senada, ditambah dengan aksen pocket square warna putih dan sepatu pantofel formal warna hitam.

Liliana mengatakan, dengan berkarya, hidup jadi bermakna. Dengan berkarya, bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Dia mengaku bersyukur karena telah memiliki keluarga dan suami yang baik dan telah menjalani rumah tangga selama 33 tahun. Begitu pula dengan teman-teman yang senantiasa mendukung langkahnya.

Di hari ulang tahunnya, Liliana diberikan kejutan sebuah lagu dari suaminya yang merupakan Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. "Setiap mau tidur, saya latihan dulu," jelas Hary.

Perkenalan Hary Tanoe dan Liliana terjadi 38 tahun lalu. Mereka berasal dari dua sekolah berbeda di Surabaya. Hingga saat ini Hary Tanoe dan Liliana telah memiliki dua cucu yaitu Theodore Maximilian dan Madeline Dharmajaya dari pernikahan Angela Herliani Tanoesoedibjo dengan Michael Dharmajaya.

Hary Tanoe dan Liliana memiliki lima anak yaitu Angela Herliani Tanoesoedibjo, Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Jessica Herliani Tanoesoedibjo, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, dan Warren Tanoesoedibjo.

"Saya mengenal Liliana sudah 38 tahun, menikah sudah 33 tahun, lama juga ternyata, tidak terasa waktu begitu cepat. Terima kasih sudah menjadi istri dan ibu yang baik," ungkap Hary Tanoe.

Ia mengatakan saat ini Liliana aktif berkampanye sebagai caleg DPR RI di Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. "Dia dulu pemalu, sekarang pemberani karena dia nyaleg DPR RI Dapil DKI 2 dan kampanye juga. Saya ikut bangga," kata Hary Tanoe.

Menurut Liliana, bila orang-orang yang ada di dalam politik senantiasa menebar kebaikan, maka politik itu akan menjadi baik. Sebaliknya, bila diduduki orang-orang jahat, maka iklim politik menjadi panas dan jahat pula.

"Politik itu sebuah tantangan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari perubahan untuk membuat Indonesia maju," kata Liliana.

Perayaan ulang tahun tersebut terkesan istimewa dan dihadiri tamu-tamu dari berbagai kalangan. Suasana pun begitu romantis, Hary Tanoe dan Liliana berdansa diiringi lagu You Are the Reason dari Calum Scott.

Ucapan selamat ulang tahun kepada Liliana Tanaja Tanoesoedibjo tidak hanya datang dari teman dekat dan keluarga, namun juga membahana di media sosial.

Terbukti, tagar #HBDLilianaTanoe menjadi trending topic #6 dan #LilianaTanajaTanoesoedibjo trending topic #7 masuk daftar Trending Topic Indonesia.

Bahkan pada HUT Liliana tersebut, seorang bayi perempuan yang lahir di dalam ambulans Perindo Balikpapan, Kalimantan Timur, diberi nama Kahaya Liliana Suma.

Liliana, nama tengah sang bayi, diambil dari nama Ketum Kartini Perindo Liliana Tanaja Tanoesoedibjo. Sang bunda Kartini Sari bercerita ia melahirkan bayinya saat terbaring lemah di dalam ambulans Perindo dan mengaku sangat terinspirasi dengan sosok tangguh Liliana.

