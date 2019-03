View this post on Instagram

• • Pagi ini, Ibunda Sahabatku Syekh Abdul Somad MA wafat. • Semoga Almarhumah Ibu Hajjah Rohana dirahmati ALLOH dengan rahmatNya yang maha luas. • Dan semoga Syekh Abdul Somad @ustadzabdulsomad beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran. Aamiin yaa Rabbal aalamiin.