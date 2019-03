BIRMINGHAM - Seorang pria merusak masjid di Birmingham, Inggris menggunakan palu.

Laporan BBC, Kamis (21/3/2019) mengutip polisi, pelaku menghancurkan jendela dengan palu di Birchfield Road pada pukul 02.30 waktu setempat.

Petugas kemudian diberitahu bahwa ada serangan serupa di Slade Road, Erdington, sekitar 45 menit kemudian.

Serangan itu terkait dengan serangan masjid di Aston dan Perry Barr. Total ada 4 empat masjid yang dirusak.

Polisi belum menyimpulkan motif serangan. Namun saat ini, petugas dari Unit Anti Terorisme sedang menyelidiki kasus tersebut.

Seorang juru bicara Pusat Islam Witton, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria menghancurkan jendela masjid sekitar pukul 01.30.

"Seluruh jendela depan, hancur," katanya.

"Dia masuk melalui jendela dan masuk ke masjid sendiri," lanjutnya

Kepala kepolisian mengatakan pihaknya belum mengetahui motif pelaku.

"Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa pasukan dan Unit Penanggulangan Terorisme bekerja berdampingan untuk menemukan siapa pun yang bertanggung jawab," ujarnya.

Sebuah pernyataan dari Dewan Masjid Birmingham mengatakan, "Kami sangat ngeri mendengar sejumlah masjid dirusak pada jam-jam awal pagi ini.

"Masjid-masjid Birmingham adalah tempat ibadah, ketenangan dan sumber kedamaian dan ketenangan. Kami dikejutkan oleh tindakan kebencian atau teror semacam itu."

Dewan mengatakan setidaknya lima masjid telah rusak.

Anggota Dewan Majid Mahmood mengunggah video saat membersihkan jendela yang dirusak.

Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows.



I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch



We need support in Brum @WMPolice. pic.twitter.com/7RjTqjRXbx— Cllr Majid Mahmood 🌹 (@CllrMajid) 21 Maret 2019