JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melaporkan hasil pengerjaan Moda Raya Terpadu (MRT) fase I kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peresmian transportasi berbasis rel itu di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (24/3/2019).

Anies mengatakan, ini merupakan terobosan infrastuktur kelas dunia yang menempatkan Jakarta sebagai kota megapolitan modern. Jakarta sebagai Ibu Kota sebuah negara anggota G20 haruslah menjadi kota global yang maju, sejajar dengan berbagai kota utama dunia lainnya.

"Kita tuntaskan pembangunan 13 stasiun, dan MRT akan beroperasi dengan 8 rangkaian mulai pukul 05.30 s/d 22.30 selama bulan Maret dan April. Sesudah bulan April, jumlah rangkaian ditingkatkan menjadi 16, dan jam operasional ditambah dari pukul 05.00 s/d 24.00. Saat ini juga telah siap 71 masinis dan 350 tenaga operasi dan pemeliharaan," kata Anies di lokasi.

Anies memprediksi, penumpang per hari di awal operasi adalah 65.000 orang per hari, dan secara bertahap akan kita tingkatkan menjadi 130.000 per hari tahun depan. MRT juga akan didorong agar terintegrasi denga moda transportasi lain.

"Pada saat ini, MRT Jakarta telah terintegrasi dengan TransJakarta. Ke depan, kita dorong terus integrasi dengan moda transportasi lainnya seperti LRT dan Commuter Line, dalam kerangka Jaklingko. Dan kita akan terus kawal pembangunan MRT Fase 2 dan fase-fase berikutnya," katanya.

Dia turut mengucapkan terima kasih kepada gubernur-gubernur Jakarta sebelummya yang turut menyukseskan mega proyek tersebut. Yakni, Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

"Juga kepada para mitra asing dan swasta. Kepada JICA, Kedubes Jepang, seluruh mitra PT MRT yang ikut bekerja sama dalam proyek kolosal ini," katanya.

Ia berharap MRT ini tidak hanya memberikan kenyamanan dan kemudahan, tapi turut membentuk perilaku dan karakter sebagai warga dunia yang maju dan beradab.

"Selamat menjadi warga kota global," ujar Anies.

