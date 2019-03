NOUMEA – Pesawat Boeing 787-900 milik maskapai United Airlines mendarat darurat pada Senin (25/3/2019) setelah asap muncul dari kokpit.

Pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu membawa 256 penumpang dari Melbourne, Australia ke Los Angeles, AS. Pesawat mendarat dengan selamat di bandara La Tontouta, Noumea, New Caledonia.

"Para penumpang turun dengan selamat," kata pejabat dari badan pengelola bandara mengutip SBS.

"Sepertinya ada asap keluar dari kokpit," lanjut dia.

Baca: Donald Trump Larang Semua Boeing 737 MAX 8 untuk Terbang

Baca: Jerman Tolak Analisis, Kotak Hitam Boeing 737 MAX 8 yang Jatuh di Ethiopia Dibawa ke Prancis

Laman Nouvelles-Caledoniennes (Caledonian News) melaporkan bahwa masker oksigen turun secara otomatis di kabin pesawat United Airlines tersebut.

Stasiun radio setempat mengatakan tidak ada yang terluka dan semua penumpang akan menginap di Noumea.

(fzy)