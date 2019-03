PALM BEACH - Sebuah kota pinggiran di Florida, Amerika Serikat mendapat “serangan” dari ribuan kodok beracun.

Para ahli mengutip Bloomberg, Senin (25/3/2019) mengatakan kodok yang asuk ke permukiman warga itu adalah jenis kodok bufo, juga dikenal sebagai kodok tebu.

Warga Palm Beach Gardens merasa resah dengan kehadiran kodok beracun itu karena bisa membahayakan anak-anak dan hewan peliharaan mereka.

Sejumlah stasiun-stasiun televisi menyiarkan video yang memperlihatkan kodok-kodok tersebut berada di kolam renang, jendela, di sepanjang jalan dan trotoar. Mereka juga masuk ke halaman rumah warga.

Seorang warga setempat bernama Jennifer Quasha mengatakan kepada WPBF bahwa keluarganya melihat rombongan kodok pada Jumat 22 Maret 2019. Dia bilang kodok-kodok tersebut ada di kolam renangnya.

My reaction to news of thousands of poisonous frogs taking over a neighborhood in Florida. It's ALWAYS Florida.... pic.twitter.com/1Zc0tRM6g1— James Wilcox KETV (@JamesWilcoxKETV) 24 Maret 2019