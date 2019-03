JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut, nantinya besaran harga tiket Moda Raya Terpadu (MRT) yang diputuskan masih akan lebih murah jika dibandingkan tarif ojek online. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memancing masyarakat agar menggunakan MRT.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya menetapkan tarif ojek online pada hari ini. Penetapan tarif ini akan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang akan ditandatangani pada hari ini oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Adapun tarif ojek online untuk wilayah Jabodebatek sekira Rp2.000 hingga Rp2.500 per km. Sementara, biaya jasa minimalnya yakni Rp8.000 hingga Rp10.000 per 4 km. Maka, diperkirakan jika masyarakat menggunakan ojek daring dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus akan memakan biaya sekira Rp30.000.

"Nah, kita ingin lebih murah supaya orang mau naik kendaraan umum, tapi harga yang murahnya harus lebih murah daripada ojek, tetapi dengan perhitungan yang lebih matang untuk jangka panjang," kata Anies di kawasan Jakarta Barat, Selasa (26/3/2019).

Menurut dia, dalam memutuskan tarif MRT itu tidak bisa terburu-buru. Karena harga yang ditetapkan akan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

"Karena itu harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun kedepan, sekali ditetapkan maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang," ujarnya.

Anies memastikan, pada saat sudah beroperasi secara komersial pada 1 April nanti sudah diputuskan tarif resminya. "Kita masih ada waktu, toh ini masih belum beroperasi secara komersial jadi saya masih akan bicara dengan dewan, mudah-mudahan sesegera mungkin," katanya.

Seperti diketahui, tarif MRT telah diputuskan DPRD DKI rata-rata sebesar Rp8.500 untuk perjalanan sejauh 10 kilometer. Namun, keputusan penentuan tarif ini. masih akan alot karena Pemprov DKI akan membahasnya kembali.

