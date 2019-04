JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) berhasil meraih tiga penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2019. Ketiga penghargaan tersebut adalah peringkat pertama "Tata Kelola BUMN Terbaik", peringkat kedua "Strategi Pertumbuhan BUMN Terbaik", dan "The Best CEO" kategori "Driving Execution" yang dinobatkan kepada Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi, disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Sofyan Djalil pada acara malam penghargaan Anugerah BUMN 2019 di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 28 Maret malam.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen Angkasa Pura I dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dan penghargaan atas kinerja positif yang berhasil diraih perusahaan sepanjang tahun 2018 yang lalu. Penghargaan ini akan semakin memacu Angkasa Pura I dalam melanjutkan program transfomasi perusahaan yang saat ini tengah berjalan, serta meningkatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan pendapatan nasional," ujar Faik Fahmi.

Anugerah BUMN 2019 merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah menunjukkan kinerja unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan global yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track bersama PPM Manajemen. Pada penyelenggaraan ke-8 ini, Anugerah BUMN 2019 mengusung tema “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Merintis Usaha Baru, dan Hadir Makin Kokoh untuk Negeri".

"Berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, penilaian pemenang pada tahun ini hanya terbagi atas dua kategori utama, yakni "big corporate" (perusahaan dengan revenue di atas Rp3 triliun) dan "emerging corporate" (perusahaan dengan revenue di bawah Rp3 trilun)," terang Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2019 Tanri Abeng.

Untuk menjaring pemenang, para peserta harus melalui tiga tahapan proses seleksi. Diawali seleksi kuesioner, dilanjutkan dengan wawancara pendalaman materi kuesioner di hadapan dewan juri, dan berakhir dengan proses wawancara CEO. Anugerah BUMN 2019 yang diikuti 90 perusahaan ini dinilai oleh dewan juri dari beragam profesi yang dikenal luas kredibilitas dan kompetensinya dan diperkuat dengan kualitas tim riset dan penilaian dari PPM Manajemen.

"Sehingga ajang Anugerah BUMN ini memiliki bobot dan integritas yang teruji dan hasilnya bisa menjadi cerminan bagi pengelolaan BUMN ke depan yang lebih profesional, transparan, dan berdaya saing, sekaligus menjadi rekomendasi sumber rekruitmen kabinet di masa mendatang," tegas Tanri Abeng.

