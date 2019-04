NEW YORK – Indonesia mendukung penuh pelaksanaan traktat non-proliferasi (NPT) dan akan selalu menempatkan isu perlucutan senjata nuklir sebagai salah satu agenda prioritasnya. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan High Level Briefing on Supporting the Non-Proliferation Treaty ahead of the 2020 Review Conference yang digelar di New York, Amerika Serikat pada Senin.

Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Menteri Luar Negeri Prancis tersebut diselenggarakan dalam kerangka pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk menyoroti semakin terbatasnya kemajuan negosiasi perlucutan senjata nuklir.

Tahun 2020 akan menjadi peringatan lima dekade sejak diberlakukannya NPT, tetapi implementasi tiga pilarnya, yaitu pilar perlucutan senjata, non-proliferasi, dan penggunaan nuklir untuk tujuan damai; selama ini dinilai masih imparsial dan tidak memberikan perhatian yang cukup bagi akses negara berkembang terhadap penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Indonesia menekankan bahwa hasil 2020 NPT Review Conference haruslah mencerminkan langkah maju yang positif, termasuk dalam memastikan hak semua negara menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. Indonesia juga menegaskan komitmen untuk terlibat secara konstruktif dengan seluruh pihak dalam isu perlucutan senjata nuklir, demi mendukung terciptanya dunia internasional yang lebih aman, damai, dan sejahtera.

“Keberlangsungan hidup umat manusia akan ditentukan oleh keberanian kita untuk menghapuskan senjata nuklir selamanya," tegas Menlu RI.

(dka)