PARIS - Kebakaran melanda Gereja Katedral Notre Dame, Paris, Prancis. Peristiwa tersebut mengundang perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Trump penanganan kebakaran yang terjadi di Gereja Notre Dame harus cepat dilakukan. Tujuannya, agar pemadaman api bisa segera dilakukan.

"Sungguh mengerikan menyaksikan kebakaran besar di Katedral Notre Dame di Paris. Mungkin tanker air terbang bisa digunakan untuk memadamkannya. Harus bertindak cepat!," tulis Trump di Akun Twitter-nya @realDonaldTrump, Selasa (16/4/2019).

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Kebakaran Gereja Notre Dame terbakar, terjadi pada Senin 15 April 2019 sore waktu setempat. Sekira 400 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan gereja yang dibangun pada abad 12 itu.

Hingga saat ini petugas masih berjibaku untuk memadamkan api di Gereja Notre Dame. Warga Prancis pun diimbau untuk berhati-hati dan menjauhi lokasi kebakaran.

Built in 1163. Took 200 years to complete.

It survived revolutions, plagues and world wars.

And now, the evening of April 15th 2019, the Notre Dame in Paris burns.

All history gone.



The world stands helpless as history disappears before our eyes. 💔



Im so sorry #NotreDame pic.twitter.com/aHYu5fOJqo— Sara (@SaraVanderwegen) April 15, 2019