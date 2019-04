PARIS - Tak hanya Presiden Prancis, Emmanuel Macron dan Donald Trump yang mengungkapkan perasaannya atas kebakaran yang menimpa Gereja Katedral Notre Dame. Barack Obama pun turut melakukan hal yang sama.

Dalam cuitan yang ditulis dalam akun Twitter pribadinya, mantan presiden Amerika Serikat tersebut juga turut berduka atas kejadian yang terjadi pada slaah satu tempat bersejarah di Paris itu.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB