JAKARTA - Istri Andre Taulany, Reinwartia Trygina (Erin Taulany) menjadi trending topic di media sosial. Bahkan, muncul tagar yang mengatasnamakan dirinya.

Dari pantauan Okezone, Jakarta, Minggu (21/4/2019), trending topic di twitter terdapat tagar #erintaulanySakitJiwa.Bahkan sampai sekira 72 ribu tweet yang mempostingnya.

Namun, apakah yang menjadi pemicu tagar tersebut menjadi trending?

Dari pantauan, Istri Andre tersebut memposting di stories Instagramnya yang menjurus penghinaan salah satu paslon, yaitu Prabowo Subianto.

Dari postingan tersebut, dirinya menanggapi Prabowo yang sedang melakukan syukuran atas klaim kemenangannya. Namun dirinya langsung mengunggah bahwa Prabowo dianggap kurang waras.

"Sinting," kutip storynya.

Tak hanya satu story, dirinya pun menambahkan story kedua dengan ucapan yang cukup tajam. "Kasian jadi gila karena ambisi pingin jadi President gak kesampean!!!," kutip stories tersebut.

Hal ini membuat netizen di akun twitter pun geram. Pasalnya hinaan tersebut dinilai tidak pantas, apalagi dari seorang istri publik figur.

"You're a public figure, why did you act like this? (Kamu adalah seorang publik figur, kenapa kamu melakukan hal ini?" ujar akun twitter @Mrayhank.

"kalau mba @erintaulany enggak suka prabowo sandiaga, tolong jangan hina mereka. sekarang urusannya jadi panjang kan. semoga keadilan ditegakkan," kutip @taufannugraha17.

(rzy)