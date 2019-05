RITUAL pemakaman Afrika Barat semakin banyak yang menampilkan para pembawa peti yang menari di salah satu bagiannya. Namun, penampilan para pembawa peti di salah satu upacara pemakaman di Ghana berakhir dengan bencana saat jasad almarhum terlempar keluar dari peti dan jatu ke tanah di depan kerabat yang datang ke pemakaman.

Dalam sebuah video yang dibagikan melalui daring, sekelompok penggotong peti jenazah di sebuah pemakaman di Ghana yang tak bisa menjaga peti mati yang mereka gotong saat menari menjatuhkan jasad almarhum ke tanah di depan para pelayat. Teman-teman dan anggota keluarga almarhum hanya bisa melihat dengan ngeri.

[đŸ“½Viral video] Pallbearers stumble and drop coffin carrying body.



Are these things necessary? #OnuaFM pic.twitter.com/mJXrP7nwa6— Onua 95.1 FM (@onua951fm) May 3, 2019