Setan adalah bentuk lain dari hawa nafsu manusia. Sejatinya, setan tidak pernah dibelenggu/dikerangkeng/dipenjara setiap bulan ramadhan selama manusia belum mampu membelenggu hawa nafsu yg ada pada dirinya. Berikut adalah bukti setan/hawa nafsu manusia yg lepas kendali. . . . Note : bapak ini meminta sumbangan kepada kasir lalu diberikan uang seribu rupiah namun bapak ini tidak terima dengan nominalnya. Repost : @nurhadi_aldo