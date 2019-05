View this post on Instagram

Innalillahi wa inna illaihi roji’un. Telah berpulang ke rahmatullah, ulama, guru dan pembimbing kita semua, KH Arifin Ilham di Malaysia. Semoga almarhum diterima iman islamnya. Ditempatkan Allah SWT disisi terbaiknya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran. Aamiin YRA

A post shared by Ridwan Kamil (@ridwankamil) on May 22, 2019 at 2:36pm PDT