JAKARTA - Salah satu jurnalis asal Australia, David Lipson yang meliput kerusuhan di beberapa titik di Jakarta pada 22 Mei 2019 lalu, tak menyangka akan menemui kisah unik yang mengejutkan. Di tengah kerusuhan yang menegangkan, Lipson tak menyangka ada seorang pedagang yang dengan tenang menjajakan dagangannya.

Bahkan, Lipson sempat ditawari salah satu pedagang untuk membeli sepatu yang dijual. Kisah unik dari jurnalis asal Australia itu viral di media sosial setelah Lipson mebagikannya di akun Twitternya, @davidlipson, Rabu (22/5/2019).

Baca Juga: Viral Emak-Emak Salah Fokus hingga Kecebur Kolam Renang

This legend was trying to sell me a pair of shoes in the middle of a riot. “Mister! Only 100 thousand” #JakartaRiots pic.twitter.com/D6y0VchmxS